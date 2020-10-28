Зрители оценили первые эпизоды сериала «Тобол»

Первый канал 26 октября начал показ исторического сериала по роману Алексея Иванова «Тобол» о покорении Сибири в начале XVIII века.

Зрители неоднозначно оценили первые две серии проекта. «Денег тратят государственных много, а фильмы получаются одноразовые», «Очень хороший фильм , советую от души», «Фильм классный, только мне не понравился Дюжев в роли Петра», «Бесподобный актерский состав. Сюжет интересный. Буду смотреть дальше. Пока нравится», — цитирует отзывы зрителей TV Mag.

«Тобол» в 2019 году вышел в виде полнометражного фильма. В телеверсию вошло несколько новых сюжетных ходов и действующих лиц. В главных ролях в проекте снялись Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Евгений Дятлов и др.

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