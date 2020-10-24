Российские артисты просили суд смягчить приговор Ефремову

Российские артисты направили в Московский городской суд письмо с просьбой смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову до пределов, не связанных с лишением свободы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на текст обращения.

Авторы письма признают серьезность преступления актера, при этом называют его хорошим человеком и выражают уверенность, что «вся его дальнейшая жизнь будет для него искуплением». Они отмечают, что Ефремов не представляет угрозы для общества, а лишение свободы необходимо для социально опасных людей.

Обращение подписали 28 человек, в их числе народные артисты России Олег Меньшиков, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян, а также народные артистки Чулпан Хаматова и Любовь Стриженова, указано в сообщении.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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