Арнольду Шварценеггеру сделали очередную операцию на сердце
Антон Демидов
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Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Артист уведомил, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.
«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал Шварценеггер.
Он также поблагодарил врачей и медсестер клиники.
Ранее Шварценеггер сообщил, что в марте 2018 года он чуть не умер во время шестой операции на сердце.
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