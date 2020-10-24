Арнольду Шварценеггеру сделали очередную операцию на сердце

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Артист уведомил, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал Шварценеггер.

Он также поблагодарил врачей и медсестер клиники.

Ранее Шварценеггер сообщил, что в марте 2018 года он чуть не умер во время шестой операции на сердце.

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