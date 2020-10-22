Чичерина получила паспорт ДНР

Певица Юлия Чичерина получила паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил в своем Telegram-канале журналист Семен Пегов.

Он опубликовал фото Чичериной с паспортом и главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

После начала конфликта в Донбассе Юлия Чичерина неоднократно посещала Донецкую и Луганскую народные республики с концертами и гуманитарной помощью.

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