Режиссер Дубровицкий рассказал о полученной на съемочной площадке травме

Российский режиссер театра и кино Вадим Дубровицкий в беседе с ФАН подтвердил, что был госпитализирован со съемочной площадки.

По его словам, он получил легкую травму — вывих. «Ничего серьезного», — уточнил Дубровицкий, добавив, что уже приступил к работе.

В СМИ 21 октября появились сообщения о том, что споткнувшемуся и упавшему Дубровицкому якобы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и заподозрили у него перелом.

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