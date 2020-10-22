Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым высказались о смягчении приговора

Адвокат троих потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский высказался о возможном смягчении приговора артисту.

Он опроверг информацию о том, что они якобы согласны на смягчение наказания после выплаты им компенсации морального ущерба. «Потерпевшие против смягчения наказания в любом виде и согласны с позицией гособвинения», — цитирует Добровинского ТАСС.

Другой адвокат потерпевших Анна Бутырина заявила, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не против смягчения наказания, но при условии искреннего раскаяния со стороны Ефремова. «Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение», — уточнила она.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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