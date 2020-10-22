Адвокат Трампа Джулиани снялся в новом фильме о Борате, не зная об этом

В продолжении фильма «Борат» британского комика Саши Барона Коэна под названием «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан» можно будет увидеть адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом пишет журнал Newsweek.

Как сообщает издание, юрист, сам не зная этого, снялся в сиквеле ленты о Борате летом.

В публикации указывается, что Джулиани в картине в нью-йоркском отеле дает интервью журналистке, которая, как потом стало известно, является актрисой Марией Бакаловой, исполнившей в новом фильме роль 15-летней дочери Бората Тутар. После этого он и лже-журналистка вместе оказываются в спальне номера, в котором установлено полно скрытых камер. Когда девушка и адвокат главы Белого дома находятся в спальне, в нее врывается сам Борат и кричит: «Ей 15. Она слишком стара для тебя».

В июле этого года Джулиани сообщал, что он в тот момент позвонил в полицию и рассказал о вторжении странно одетого человека. Адвокат также заявлял, что только потом понял, что Коэн и был тем человеком, который кричал в номере.

Релиз нового фильма о Борате состоится в пятницу, 23 октября.