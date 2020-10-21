Disney показала первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»

Александра Лисица

Студия Disney показала дебютный трейлер нового мультфильма «Райя и последний дракон».

По сюжету анимационной картины, драконы пожертвовали собой ради спасения человечества, и спустя 500 лет после этого девушке-воину Райе необходимо отыскать последнего дракона. Дракон должен сыграть решающую роль в восстановлении мира среди людей.

Премьера «Райи и последнего дракона» запланирована на март 2021 года.

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