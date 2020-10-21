Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу

Французский режиссер Клод Лелуш в беседе с «Известиями» рассказал о съемках своего нового фильма «Любовь лучше, чем жизнь».

Лелуш пообещал, что юбилейная 50-я лента станет для него прощальной. «Моя картина посвящена любви, она для меня была и остается высшей ценностью. Без нее жизнь лишилась бы всякого смысла. Мой фильм состоит из двух частей. Во второй, съемки ее пройдут в марте, к моей команде присоединится Жан-Луи Трентиньян», — уточнил он. Сейчас 89-летний Трентиньян борется с раком и снимается только у Лелуша.

«Главной звездой» последнего фильма кинематографиста станет коронавирус. «В него также войдут отснятые мной манифестации «желтых жилетов», забастовки общественного транспорта и опустевший в дни карантина Париж. Пока не знаю, чем закончится моя лента, но надеюсь, что любовь победит пандемию», — поделился надеждами Лелуш.

Представить картину «Любовь лучше, чем жизнь» Клод Лелуш надеется в 2021 году в Москве.

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