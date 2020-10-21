Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован с травмами
Елена Арнольдова
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Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что машина скорой помощи увезла режиссера съемочной площадки с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом. Как объяснил Дубровицкий, он споткнулся и упал.
Вадим Дубровицкий — автор фильмов «Полонез Кречинского», «Ивановъ», «Женский детектив» и др. Руководитель театра «LA'Театр».