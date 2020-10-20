Умер солист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Скончался вокалист лондонской рок-группы The Outfield Тони Льюис, сообщает газета Mirror.
На момент смерти ему было 62 года.
Причины смерти музыканта не уточняются.
Группа The Outfield была основана в 1984 году. В 1985 вышел первый альбом коллектива Play Deep. Он был продан тиражом более 3 млн копий и трижды получил статус платинового в США.
Всего музыканты записали девять альбом, последний из которых вышел в 2011 году. Сам Льюис в 2018 году выпустил сольную пластинку Out of Darkness.