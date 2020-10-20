Ученые назвали самый страшный фильм ужасов

Ученые провели исследование и узнали, какой фильм является самым страшным. и выяснили. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

В рамках исследования было проанализировано сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Самой страшной картиной стала лента «Синистер», который снял в 2012 году Скотт Дерриксон.

При просмотре картины у участников эксперимента сердце билось со средним ритмом в 86 ударов в минуту, что на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту).

Второе место занял хоррор «Астрал» (2010) Джеймса Вана. На одной из сцен ленты пульс подскочил до 133 ударов. Тройку замкнул еще один его фильм — «Заклятие». На этой картине пульсометр у зрителей подскочил до 129 ударов.