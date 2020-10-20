Потерпевшие по делу Ефремова готовы принять деньги от актера

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять у него деньги в качестве компенсации морального вреда.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление в Мосгорсуде адвоката потерпевшей стороны — семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал, что принес в суд, где рассматриваются жалобы на приговор артисту, 2,4 млн руб. для передачи потерпевшим.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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