Защита Ефремова принесла в суд миллионы для семьи погибшего водителя

Защита Михаила Ефремова во время судебного заседания в Мосгорсуде заявила о готовности выплатить 2,4 млн руб. в качестве компенсации родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются жалобы на приговор актеру, рассказал о полученных возражениях адвокатов потерпевших, в которых указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть материальная компенсация морального вреда. «У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу», — цитирует Хархорина РИА «Новости».

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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