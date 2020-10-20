Звезда «Короля тигров» Кэрол Баскин сделала камингаут
Защитница прав животных Кэрол Баскин, ставшая героиней документального сериала «Король тигров» вместе с эпатажным заводчиком тигров Джо Экзотиком, сделала камингаут как бисексуалка. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на новое интервью Баскин.
По ее словам, она обнаружила в себе тягу и к женщинам, и к мужчинам еще в 1980-е, когда проводила много времени с представителями ЛГБТ-сообщества.
После исчезновения предыдущего супруга Дона Льюиса Кэрол Баскин во второй раз вышла замуж за мужчину, однако уверена, что могла бы заключить брак и с женщиной.
Джо Экзотик сейчас отбывает тюремный срок за покушение на убийство Кэрол Баскин. Экзотик отрицает свою вину и даже обращался за помощью к президенту США Дональду Трампу.
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