«Квартет И» встречает Новый год в трейлере «Обратной связи»
Елена Арнольдова
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Актеры театра «Квартет И» снялись в новогодней комедии Алексея Нужного «Обратная связь» — продолжении фильма «Громкая связь».
Трейлер картины опубликован на YouTube. По сюжету, 31 декабря семеро друзей встречаются в загородном доме, чтобы встретить Новый год, но предновогодний вечер готовит им нежданные ситуации. В фильме снялись Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.
В прокат «Обратная связь» выйдет 17 декабря.
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