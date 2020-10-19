«Квартет И» встречает Новый год в трейлере «Обратной связи»

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Актеры театра «Квартет И» снялись в новогодней комедии Алексея Нужного «Обратная связь» — продолжении фильма «Громкая связь».

Трейлер картины опубликован на YouTube. По сюжету, 31 декабря семеро друзей встречаются в загородном доме, чтобы встретить Новый год, но предновогодний вечер готовит им нежданные ситуации. В фильме снялись Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.

В прокат «Обратная связь» выйдет 17 декабря.

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