Галкин спародировал Зеленского и разозлил украинцев

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин сделал пародию на президента Украины Владимира Зеленского, представив свою версию «пяти важных вопросов», которые глава государства может задать на местных выборах. Такая шутка пришлась не по вкусу многим его подписчикам из Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что планирует задать украинцам «пять важных вопросов» на местных выборах. Галкин выложил в Instagram видео, в котором изображает Зеленского: говорит на украинском языке, пытается скопировать голос политика. В образе Зеленского он интересуется у украинцев: можно ли ставить в угол провинившихся депутатов? Стоит ли сократить население до 300 парламентариев? Необходимо ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков? Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона? После этого Галкин спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.

Ролик Галкин назвал «Спецвыпуск для Украины! Владимир Зеленский̆ и его опросник». Однако такой юмор телеведущего не оценили многие его подписчики из Украины.

«Не смешно, и не похоже/ Я тоже разочарована. Максим шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные/ Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно», — написали люди в комментариях.

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