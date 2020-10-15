Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за коронавируса

Александра Лисица

В Санкт-Петербурге в связи с угрозой распространения коронавируса отменили IX Международный культурный форум, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято Министерством культуры по согласованию с правительством страны. Форум будет проведен в 2021 году с 11 по 13 ноября. «В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным», — пояснили в пресс-службе форума.

Проведение форума онлайн в министерстве посчитали неэффективным. Форум должен был пройти с 12 по 14 ноября.

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