Теща рэпера Картрайта задержана по подозрению в пособничестве его убийству

Теща рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено летом в Санкт-Петербурге, задержана по подозрению в пособничестве его убийству, рассказал адвокат обвиняемой в данном преступлении вдовы хип-хоп исполнителя Марины Кохал Юрий Авдеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам защитника, женщина пока находится в статусе подозреваемого.

»[Задержана] по подозрению в пособничестве в убийстве», — сказал Авдеев, отвечая на вопрос журналиста о процессуальном статусе Елены Кохал.

Он добавил, что в отдел СК доставили мать Марины Кохал Елену, а в квартире убитого рэпера был проведен обыск.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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