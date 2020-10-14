Режиссер рассказал об отказе Аллы Пугачевой петь в Швеции

Режиссер Евгений Писарев в беседе с «Известиями» рассказал о решении певицы Аллы Пугачевой не выступать в Швеции в 1984 году.

Пугачева должна была исполнить одну из главных партий в мюзикле «Шахматы» на музыку Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона, солистов ABBA, и стихи Тима Райса, но отказалась. Писарев увиделся с Пугачевой на презентации по случаю начала работы над его собственной версией мюзикла.

Он попытался выяснить у нее, чьим решением было отказаться от участия в мюзикле, однако не уточняет, что ответила певица. «У Аллы Пугачевой несколько раз была возможность променять народную любовь советских слушателей на международную карьеру. Она этим не воспользовалась. Не знаю, сожалеет ли она об этом, но нам, российским зрителям, нужно только радоваться», — уверен режиссер. Он напомнил, что, по одной из популярных версий, певицу не отпустил КГБ, по другой — она сама не захотела ехать, поскольку собирала в СССР по 25 стадионов в год.

Евгений Писарев представит мюзикл «Шахматы» на сцене МДМ 22 октября.

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