Адвокат Федосеевой-Шукшиной объяснила решение суда вернуть актрисе квартиру

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с «Пятым каналом» высказалась о решении суда вернуть квартиру в Москве ее клиентке Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Адвокат актрисы отметила, что на решение суда повлияли публичные высказывания Алибасова, на которого была переписана квартира. «Суд абсолютно достоверно установил, что, подписывая данный документ — договор дарения квартиры — Лидия Николаевна пребывала в состоянии заблуждения в отношении природы сделки, и это явилось основанием для того, чтобы признать данную сделку недействительной и вернуть квартиру народной артистке», — пояснила она.

Она также отметила, что адвокаты Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря во время суда изменили позицию и сказали, что никаких прав на квартиру у Федосеевой-Шукшиной нет, хотя ранее заявляли, что она сможет пользоваться жильем до конца жизни. Вербицкая-Линник выразила надежду, что квартира не станет вновь предметом конфликта.

Ранее актриса переписала жилье на своего супруга — продюсера Бари Алибасова, а он оформил владельцем квартиры своего помощника Сергея Моцаря. Троицкий суд Москвы постановил вернуть апартаменты Федосеевой-Шукшиной.

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