«Ленком» оштрафуют за несоблюдение мер по профилактике коронавируса

В московском театре «Ленком Марка Захарова» выявлены нарушения соблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Роспотребнадзор.

Так, в театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима. По установленным нарушениям возбуждены административные дела. Для должностных лиц нарушение грозит штрафом в размере до 150 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб. Кроме того, деятельность учреждения культуры может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Материалы проверок будут направлены в районные суды.

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