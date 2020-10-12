Пускепалис выздоровел после коронавируса

Худрука Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Айрата Тухватуллина.

Сейчас Пускепалис выздоровел после коронавирусной инфекции и готов приступить к работе. Он будет присутствовать на открытии сезона 16 октября. «Он уже выписан из больницы, все хорошо. Специально перед началом сезона мы провели тестирование всех наших сотрудников — все здоровы. Открываем сезон премьерой спектакля «Еврейское счастье», — пообещал Тухватуллин.

Во время премьеры зрителям придется соблюдать требования по недопущению распространения коронавируса — без масок зрителей в театр не пустят.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. От инфекции скончались 22 722 человека, при этом выздоровели 1 024 235 пациентов.

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