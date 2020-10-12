Скончался художник Александр Панкин

Художник Александр Панкин скончался в возрасте 82 лет в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу галереи pop/off/art.

Панкин умер утром 12 октября.

Александр Панкин был членом Союза архитекторов СССР, признание получил в период перестройки. В это время у него прошло более 30 персональных и 100 групповых выставок как в России, так и за рубежом.

Работы Александра Панкина хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и др.