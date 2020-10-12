Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

Кинокритик Антон Долин покинул состав экспертного совета Фонда кино, сообщил он в Facebook.

Долин уточнил, что был в совете единственным кинокритиком. «Своей целью я видел голосование за те проекты, из которых (на мой взгляд) могло выйти что-то путное, и против тех, из которых этого выйти не могло», — пояснил он. Свое решение покинуть фонд Долин объяснил тем, что он перестал понимать смысл своей работы в нем. «Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные «Три богатыря и Барбоскины» — все равно получат», — написал он, добавив, что, по его мнению, механизм поддержки патриотических фильмов остается непрозрачным.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда кино, участие Долина в экспертном совете фонда было добровольным и продуктивным, а его мнение по проектам, претендующим на господдержку, всегда учитывалось попечительским советом.

Антон Долин работал в Фонде кино с 2014 года.

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