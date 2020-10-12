«Стрельцов» остался лидером проката в России

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Фильм Ильи Учителя «Стрельцов» остался лидером проката в России и СНГ, сообщает kinobusiness.com.

В минувшие выходные картина о футболисте Эдуарде Стрельцове с Александром Петровым в главной роли собрала 42,6 млн руб.

На втором месте оказалась комедия Сарика Андреасяна «Гудбай Америка» с Дмитрием Нагиевым, заработавшая 37 млн руб. На третьей строчке расположился боевик «Честный вор» Марка Уильямса с 32,2 млн руб.

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