Конкин попросил Бастрыкина открыть дело об убийстве дочери

Заслуженный артист России Владимир Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо, в котором просит переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось данное письмо.

В своем обращении актер отмечает, что его дочь София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». По мнению артиста, трагическое событие произошло вследствие «жестокого стечения обстоятельств».

Конкин допустил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействиями неустановленных ныне лиц».

«О своих версиях случившегося я готов поделиться при допросе в качестве потерпевшей стороны, готов сотрудничать со следственными органами с полной отдачей и наисильнейшим желанием добиться истины произошедшего, и справедливого вердикта к тому причастным», — говорится в тексте обращения.

По словам Конкина, София не могла резко и самостоятельно оборвать свою жизнь, поскольку у нее были личные планы на будущее.

В конце письма артист попросил Бастрыкина переквалифицировать статью ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и окрыть уголовное дело об убийстве.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала. Позже семье девушки позвонили из больницы и рассказали, что София в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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