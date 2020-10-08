Соведущий Жванецкого рассказал о желании сатирика уйти со сцены раньше

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, прекративший публичные выступления из-за возраста, планировал уйти со сцены и раньше. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший соведущий программы «Дежурный по стране» Алексей Бегак.

«Я видел пост о том, что Михаил Михайлович решил завязать со сценой. Но телевидение уже год или даже больше как закрылось. Его уговаривали последние разы. Понимаете, он хотел раньше закончить, чем он закончил. Хорошо, что он принял такое решение. Наверное, оно ему очень тяжело далось. Но то, что он к этому готовился, это очевидно. Поэтому, возможно, для него это не было «ножом в сердце». Он умный человек с отличным чувством юмора и самоиронии, поэтому, как человек который все понимает, он понимает и это. Но для того, кто всю жизнь был артистом, перестать им быть - это трудно, наверное», — сказал телеведущий.

Бегак добавил, что иногда созванивается со Жванецким, однако свои отношения с артистом назвал «отрывочными».

«Отношения у нас очень отрывочные: иногда позвонить, спросить о здоровье. В последний раз я с ним говорил месяц-полтора назад. В общем-то неплохо себя чувствовал», — заключил собеседник издания.

Ранее Михаил Жванецкий заявил о своем решении прекратить концертную деятельность. «Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — пояснил решение сатирика его представитель.

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