Молодой актер утонул в бассейне фитнес-клуба в Москве

Актер Ринат Кафиятуллин захлебнулся в бассейне одного из московских фитнес-клубов, передает «СтарХит».

Утверждается, что сотрудники фитнес-клуба пытались оказать Ринату первую помощь в ожидании бригады врачей, но прибывшие медики не смогли его реанимировать.

Кафиятуллин скончался после 23.00 мск 7 октября. Ему было 26 лет. Обстоятельства его смерти сейчас уточняются.

Ринат Кафиятуллин работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где играл Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Добчинского из «Ревизора» и другие роли. Также сыграл одну из ролей в сериале «Соседи». Вел видеоблог.

В сентябре 2020 года в бассейне другого фитнес-клуба утонула 32-летняя дочь актера Владимира Конкина София.

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