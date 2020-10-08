Тимати стал новым «Холостяком»

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станет главным героем восьмого сезона популярного реалити-шоу об отношениях «Холостяк», сообщает ТНТ.

Новое шоу, в котором девушки будут добиваться расположения Тимати, стартует весной 2021 года. Свой выбор авторы проекта объясняют тем, что Юнусов, по их мнению, — один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. «Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» — задаются вопросами на телеканале.

Тимати входит в топ-10 самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes. В 2020 году Тимати покинул музыкальный лейбл Black Star и расстался с матерью сына Ратмира, моделью Анастасией Решетовой.

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