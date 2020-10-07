Захарова снова написала стихи для песни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала стихи для песни «Лезгинка» народной артистки Чечни Айны Гетагазовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне понравилась и мелодия и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», — сообщила Захарова.

Текст стихов выглядит следующим образом — «Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу».

Захарова не первый раз становится автором песен. Песни на ее стихи исполняли также Наргиз, Валерия, Зара, Максим Фадеев и Александр Коган.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Марк Захаров госпитализирован

— Ефремов отправится на карантин в СИЗО

— Захарова написала текст новой песни Успенской