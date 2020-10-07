Led Zeppelin выиграли суд по делу о плагиате своего хита

Рок-группа Led Zeppelin выиграла длящийся с 2014 года суд по делу о плагиате песни Stairway To Heaven, передает The Independent.

Верховный суд США без объяснения причин отказался пересматривать дело по ходатайству о возобновлении, и оно было закрыто.

Таким образом, Верховный суд согласился с мартовским решением апелляционного суда, который признал авторство песни за Робертом Плантом и Джимми Пейджем.

С 2014 года представители наследия гитариста и композитора Рэнди Калифорнии из группы Spirit доказывали, что начало рок-хита 1971 года — это плагиат вступления песни Taurus, которую Рэнди записал в 1968 году. В 2016 году суд присяжных федерального округа Лос-Анджелес нашел обвинения в плагиате необоснованными, после чего это решение поддержал апелляционный суд.

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