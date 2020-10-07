«Союзмультфильм» снимет полнометражное кино о Чебурашке

Студия «Союзмультфильм» и телеканал «Россия 1» снимут полнометражное семейное кино «Чебурашка» о популярном литературном и мультипликационном персонаже.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, год назад «Союзмультфильм» получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи писателя Эдуарда Успенского.

Как уточнил генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, Чебурашка станет современным персонажем. «В нашей современной кинореальности появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви», – надеется он.

Сюжет фильма Дмитрия Дьяченко сейчас находится в разработке.

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