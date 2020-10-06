Студия Disney показала бодипозитивную Золушку
Дочерняя компания студии Disney, издательство Disney Publishing, показала новый образ Золушки, сообщает The Hollywood Reporter.
Золушка в новом образе появилась на первой иллюстрации к книге «Если туфелька подойдет», в которой действие известной сказки перенесено в настоящее время. Адаптацию сказки для Disney написала Джули Мерфи, всего в серии Meant to Be выйдет несколько сказок про осовремененных диснеевских принцесс. Главная героиня книги — выпускница школы дизайна туфель Синди, работающая с мачехой — продюсером популярного реалити-шоу. «Синди становится единственной плюс-сайз-участницей конкурса в формате реалити и бодипозитивной иконой для женщин всего мира», — рассказывают о сюжете книги издатели.
Книга выйдет в августе 2021 года.
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