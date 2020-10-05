Умер «митек» Владимир Тихомиров

Один из основателей известной группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров умер в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил администратор страницы «ВКонтакте» его брата — художника, писателя и режиссера Виктора Тихомирова. «Ушел неожиданно для близких. Остались только картины…» — говорится в траурном посте.

Причина смерти 69-летнего Тихомирова неизвестна.

Группа художников «Митьки» была сформирована в 1980-е годы. Группу назвали в честь идеолога объединения — художника Дмитрия Шагина.