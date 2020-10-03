Зал им. Чайковского может заплатить 300 тысяч рублей за нарушения масочного режима
В Москве Концертный зал имени Чайковского может выплатить 300 тыс. руб. за нарушения масочного режима, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский. Об этом пишет РИА «Новости».
«В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», — сказал Поповский.
По итогам обследования, будет составлен административный протокол, штраф по которому составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
В Москве коронавирусом заразились 300 613, выздоровели 252 087, погибли 5 314 человек.
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