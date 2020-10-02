Пугачева сообщила о смерти музыканта Александра Кальянова

Музыкант Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева у себя в Instagram.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — сообщила Пугачева.

Кальянов трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

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