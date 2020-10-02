Пугачева сообщила о смерти музыканта Александра Кальянова
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Музыкант Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева у себя в Instagram.
«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — сообщила Пугачева.
Кальянов трижды становился лауреатом премии «Шансон года».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Избитый диджей Сергей Бабин умер в Крыму
— Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет