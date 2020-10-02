Пугачева сообщила о смерти музыканта Александра Кальянова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Александр Кальянов, 1997 год Александр Кальянов, 1997 год
Александр Кальянов, 1997 год
Владимир Яцина/ТАСС

Музыкант Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева у себя в Instagram.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — сообщила Пугачева.

Кальянов трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Избитый диджей Сергей Бабин умер в Крыму

Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

В США умер автор нескольких хитов Элвиса Пресли