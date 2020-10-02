Популярная модель рассказала о состоянии Бориса Моисеева после инсульта

Популярная модель Алена Кравец в разговоре с изданием «Собеседник» рассказала о состоянии певца Бориса Моисеева после инсульта.

Сама она не смогла связаться с артистом, но считает, что он чувствует себя плохо, иначе взял бы трубку. «Каково же было мое горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — поделилась она. «Обездвиженный Боря Моисеев — сама эта фраза звучит сюрреалистично…» — делится Кравец.

В декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. После инсульта у него возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица. В мае 2020 года Моисеев дал большое интервью, в котором опроверг слухи о своем «предсмертном» состоянии.

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