Пугачева спела о Галкине после слухов о разводе

Певица Алла Пугачева после слухов о якобы готовящемся в разводе с шоуменом Максимом Галкиным опубликовала новый романтичный пост в Instagram.

В новом видео 71-летняя певица идет по осеннему саду. «И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет», — поет она, изменив текст своего хита «осенние листья». «Понятно?» — переспросила она подписчиков.

Ранее Галкин также отреагировал на сообщения о разладе в семье, опубликовав совместное фото с супругой и подписью «Не дождетесь».

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