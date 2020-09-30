В Лос-Анджелесе скончалась певица Хелен Редди, сообщает New York Times.

Исполнительница ставшего неофициальным гимном феминисток хита I Am Woman умерла на 79-м году жизни после долгих лет с эндокринным заболеванием — болезнью Аддисона. Последние пять лет артистка страдала деменцией.

Редди — первая австралийка, попавшая в музыкальный рейтинг Billboard и получившая премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-произведение.