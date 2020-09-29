Netflix вводит ограничения из-за российских законов об ЛГБТ

После прихода на российский рынок стриминговый сервис Netflix присвоил возрастную маркировку «18+» ряду продуктов, ранее доступных для просмотра несовершеннолетними.

Ограничения по просмотру затронули мультсериалы с героями нетрадиционной сексуальной ориентации, которые раскрывают ЛГБТ-тематику: «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Кларенс», «Лощина», «Принц-Дракон», «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Юная Лига Справедливости» и другие. После присвоения возрастной маркировки «18+» они были исключены из детской библиотеки сервиса, хотя в западной версии сайта многим мультфильмам был проставлен рейтинг «6+». При этом жанровые тэги остались прежними, и мультфильмы отмечены как «детское ТВ-шоу» (Kid's TV).

Под действие ограничений также попал сериал «Друзья» несмотря то, что на российской платформе «Кинопоиск HD» ему была присвоена маркировка «16+».

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