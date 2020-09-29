Съемки «Аватара-2» завершены
Бернст Ю.
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Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении съемок «Аватара-2», передает портал Cinema Blend.
Кроме того, по словам кинорежиссера, съемки «Аватара-3» завершены примерно на 95%.
Съемки стартовали в Новой Зеландии в 2017 году. Работы шли по графику, однако в марте 2020 года команда Кэмерона была вынуждена приостановить съемочный процесс из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что первый из четырех заявленных сиквелов «Аватара» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года.
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