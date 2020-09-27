Айзу Анохину задержали по подозрению в перевозке оружия

Телеведущую и блогера Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале по подозрению в перевозке оружия. Об этом девушка рассказал в Instagram.

Отмечается, что когда блогер проходила паспортной контроль, сотрудники аэропорта приняли ее украшение в виде пули за настоящую. После этого девушку доставили в полицию для разбирательства.

«У меня забрали украшение. Сейчас я сижу с детьми в полицейском участке по подозрению в том, что я перевожу оружие. Говорят, что вроде бы отдадут украшение по прилете в Москву, но это не точно. Класс, мы преступники», — рассказала Анохина.

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