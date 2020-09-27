СМИ: семья Ефремова попросит правоохранительные органы проверить Пашаева

Родственники осужденного Михаила Ефремова намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Семья Ефремова примет окончательное решение об обращении в органы после получения правовой оценки действий экс-адвоката во время рассмотрения дела актера, рассказал источник.

По его словам, родственники осужденного хотят, чтобы правоохранители выяснили, как скрытая запись разговора Пашаева и Ефремова попала в средства массовой информации.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Актер также должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей. Его бывшего защитника Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.

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