Актриса из фильма «Звонок» совершила самоубийство
Катерина Медведева
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Скончалась японская актриса Юко Такэути, передает Kyodo.
Женщина покончила жизнь самоубийством в возрасте 40 лет. Об этом сообщили ее родственники.
Артистка была доставлена рано утром 27 сентября в больницу, где врачи констатировали ее смерть.
Предсмертную записку Такэути не оставила.
Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов. Она известна по роли в фильме ужасов «Звонок», а также по сериалу «Мисс Шерлок».