Актриса из фильма «Звонок» совершила самоубийство

Скончалась японская актриса Юко Такэути, передает Kyodo.

Женщина покончила жизнь самоубийством в возрасте 40 лет. Об этом сообщили ее родственники.

Артистка была доставлена рано утром 27 сентября в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Предсмертную записку Такэути не оставила.

Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов. Она известна по роли в фильме ужасов «Звонок», а также по сериалу «Мисс Шерлок».