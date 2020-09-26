Актер Вин Дизель выпустил дебютный сингл, передает издание NME.

Название песни — Feel Like I Do.

Артист записал трек совместно с норвежским диджеем Kygo.

«Я так долго обещал начать создавать музыку, вдохновляемый вами на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня», — написал Вин Дизель на своей странице в Instagram.

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