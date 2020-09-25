Двери кинотеатров запретят закрывать на ключ во время сеансов

В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении правительства страны.

В частности, это касается дверей, предназначенных для эвакуации. «В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — говорится в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1 января 2021 года документ вступит в силу.

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