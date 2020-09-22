Мать погибшего в ДТП актера Дмитрия Жулина ввели в кому

Мать погибшего в ДТП актера Дмитрия Жулина ввели в медикаментозную кому, сообщает «Рен ТВ».

Она находилась в автомобиле с сыном в момент аварии и была госпитализирована. В медикаментозной коме она проведет как минимум два дня, медики пока не дают прогнозов. Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Дмитрий Жулин снимался в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад — 2», «Маршрут», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию». Некоторое время был послушником в монастыре, однако после вернулся к актерской профессии.

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