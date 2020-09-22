Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление

Убийца музыканта и одного из основателей группы Beatles Джона Леннона Марк Чэпмен объяснил, что толкнуло его на преступление.

На слушании о досрочном освобождении, в котором ему в очередной раз отказали, он заявил, что хотел славы. «У него были деньги, красивый дом, а в музыке показывал себя таким осознанным и щедрым. Я злился и завидовал, потому что сам жил иначе», — цитирует Марка Чэпмена ABC News.

Мужчина добавил, что ему не может быть прощения. Также он рассказал, что на примете у него было еще трое знаменитостей, на которых он мог бы совершить покушение.

Чэпмен застрелил Леннона 8 декабря 1980 года.

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