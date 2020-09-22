Умер оператор Скорсезе и Спилберга Майкл Чэпмен

Александра Лисица

Американский кинооператор Майкл Чэпмен умер в возрасте 84 лет, рассказала на своей странице в Instagram его жена Эми Холден Джонс.

Оператор умер 20 сентября. «Прощай, любовь всей моей жизни», — написала вдова. Причина смерти Чэпмена пока не разглашается.

Чэпмен был дважды номинирова нна премию «Оскар» за операторскую работу — за картины «Бешеный бык» Мартина Скорсезе и «Беглец» Эндрю Дэвиса. Также был оператором в фильмах Скорсезе «Таксист» и «Последний вальс», картинах «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и «Челюсти» Стивена Спилберга.